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Бустер рассказал, зачем снимает домашние видео с Диларой

Стример Бустер сравнил с искусством домашние видео с Диларой Зинатуллиной

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ВПИСКА/YouTube

Стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) признался, что ему нравится смотреть домашние видео, снятые с его нынешней девушкой Диларой Зинатуллиной. Этим блогер поделился на YouTube-шоу «Вписка».

«Хорошая актерская игра. Меня это возбуждает, понял. Для меня это красиво, это искусство», — заявил он.

Бустер назвал съемки подобных роликов «баловством» и подчеркнул, что не планирует выкладывать их в сеть. Стример признался, что съемкой такого контента занялся, лишь будучи в отношениях с Зинатуллиной. По словам Леонтьева, в предыдущих отношениях «не было такой страсти».

В той же беседе бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Зинатуллина и Бустер официально подтвердили свои отношения. Парень заявил, что свадьбу «пока рано планировать», но отметил, что сильно любит девушку. Блогерша, в свою очередь, посмеялась над Бустером и назвала его «переобуваном» из-за слов о том, что о свадьбе еще рано говорить, но согласилась. Она считает, что пара, будучи в браке, уже должна быть готова к детям.

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