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Стало известно, когда выйдет второй сезон «Папиных дочек»

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля с Авербухом в камео

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Онлайн-кинотеатр START/СТС

Премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится на телеканале СТС 15 апреля. Сразу после эфира серии будут выходить в онлайн-кинотеатре START. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе.

В новых эпизодах Веник (Филипп Бледный) продолжит оттачивать бытовые и родительские навыки, спустя полгода после ухода Даши. Параллельно герою придется разбираться с карьерой и личной жизнью, пусть этому не способствуют члены большой семьи. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе.

Во втором сезоне вернется основной каст: Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова и др. Также компанию звездам в новых сериях составят блогер Влад А4 и фигурист Илья Авербух.

«Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне», — поделился супруг Арзамасовой.

Режиссером второго сезона шоу выступили Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы») и Аскар Бисембин («Два холма»).

Ранее сообщалось, что съемки «Вампиров средней полосы» передвинули на июль.

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