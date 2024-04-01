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Добронравов о конкуренции с братом: «Ваня первый прозвучал как артист»

Актер Виктор Добронравов заявил, что не считает брата Ивана своим конкурентом

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@dobronravov.fedor/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер Виктор Добронравов признался, что не считает своего брата Ивана конкурентом на актерском поприще. Об этом звезда «Не родись красивой» рассказал на шоу «Кстати».

«Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Ни «Ликвидации», ни «Не родись красивой» тогда еще не было», — заявил Добронравов.

Он добавил, что очень любит своего брата и отметил, что всегда играл с ним в разных проектах и театрах. Кроме того, Виктор заявил, что «гордится быть сыном своего отца».

В январе Федор Добронравов рассказывал, что старается хранить традиции семейных сборов — дети, актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы, и внуки собираются вместе в Новый год и в дни рождения.

«Это трудно, дети — Витюшка, и Ванюшка — много снимаются и в театре играют, но мы все равно стараемся. Если кто-то выпадает, это для нас очень большое огорчение. Он потом звонит, извиняется, обещает в следующий раз обязательно быть», — говорил артист.

Ранее Валерия назвала телеведущую Регину Тодоренко мозгополоскушкой на «Маске».

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