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Соседка Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях звезды «Дома-2»

«СтарХит»: звезда «Дома-2» Кпадону не делала операцию и была исключена из больницы

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libergik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соседка звезды «Дома-2» Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях жизни женщины. Ее цитирует «СтарХит».

По словам оставшейся анонимной пациентки больницы Мытищинского района, Кпадону лежала с ней в одной больнице и лечилась от туберкулеза. Несмотря на то что звезда реалити-шоу нуждалась в операции, она, утверждает пациентка, ушла из больницы и ни с кем не контактировала.

«Последнее время часто пила, и из-за этого ее исключили из больницы за несколько дней до операции», — пишет женщина.

Она добавила, что пациентам, болеющим туберкулезом, строго противопоказано употреблять алкоголь во время курса лечения, что и стало причиной исключения.

В комментариях к новости о том, что Кпадону не стало, некоторые читатели также опровергают информацию о том, что женщину нашли только через 41 день после трагедии.

«21 марта она была жива, я сама лично ее встретила по пути из магазина у нас в ЖК, поэтому про 41 день — чушь», — говорит очевидица.

Либерж Кпадону впервые появилась на шоу «Дом-2» в сентябре 2011 года, затем временно покинула проект, но вернулась весной 2013 года. На шоу она вступила в брак с участником Евгением Рудневым, но через некоторое время развелась и окончательно покинула проект в 2015 году. В мае 2023 года Кпадону посетила шоу в качестве члена жюри конкурса «Человек года», где победитель получает квартиру.

В сентябре 2023 года 36-летняя Кпадону рассказала своим поклонникам, что у нее обнаружили опухоль в правом легком. Затем, в середине февраля, она опубликовала видео из автомобиля, в котором ехала на операцию, прощаясь с фанатами.

Ранее соболезнования родным Кпадону высказал звезда «Дома-2» Степан Меньщиков.

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