В России оценили, соберут ли «Летучий корабль» и «Онегин» 1 млрд рублей в прокате

Фильм «Летучий корабль» скорее всего не соберет 1 млрд рублей в прокате, однако будет держаться там как минимум до 18 апреля. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК'PRO Роман Исаев.

По его словам, препятствием для достижения данного показателя стала трагедия в «Крокус Сити Холле», после которой люди стали избегать мест массовых скоплений.

«Сейчас миллиардный порог видится крайне малодостижимым для этого фильма. Если сейчас произойдет резкий скачок посещаемости у аудитории, для чего предпосылок не видно, то он до этого миллиарда может дотянуться… Но боюсь, этого не произойдет», — отметил Исаев.

Эксперт добавил, что сборы другой отечественной картины — фильма «Онегин» — достигнут 800-850 млн рублей, однако тоже не дотянутся до 1 млрд рублей.

«Онегин» собрал уже существенно больше, чем индустрия предполагала в своих самых смелых прогнозах. Говорить о том, что «Онегин» должен или не должен собрать миллиард, – это некий допуск и желание всех игроков индустрии», — сказал он.

1 апреля сообщалось, что фильм режиссера Ильи Учителя под названием «Летучий корабль» снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 258 млн рублей за прошедшие выходные.

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