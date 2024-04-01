Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков — о смерти Либерж Кпадону: «Навсегда в наших сердцах»

Блогер, экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков заявил, что его коллега по телешоу Либерж Кпадону была «невероятно сильным» человеком и яркой личностью. Об этом шоумен рассказал «Газете.Ru», комментируя сообщения о смерти девушки. По словам Меньщикова, о печальном событии он узнал из СМИ.

«Жена мне вчера об этом сообщила, прочитав в новостях. Смотрели видео, где она в машине рассказывала, что поехала на лечение, сдерживая слезы, и мы ревели вместе с ней. Молодая еще девчонка, 36 лет. Жить бы да жить… Умная, веселая и яркая. Невероятный сильный человек. Личность. Острое чувство юмора с циничностью были ее любимыми инструментами. Либерж украшала собой любое мероприятие. Откровенная и смелая. Ты навсегда останешься в наших сердцах», — сказал Меньщиков.

Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила «Газете.Ru», что общалась с Кпадону только в рамках проекта и не знает причин трагедии.

«Мы общались только в рамках проекта. К сожалению, никакой информации у меня нет. Очень соболезную родителям», — отметила она.

О том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой, сообщила бывшая участница телешоу Анна Якунина. Эту информацию подтвердила известная по проекту Алиана Устиненко. По ее словам, Кпадону умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело находилось в квартире все это время.

Либерж Кпадону впервые появилась на шоу «Дом-2» в сентябре 2011 года, затем временно покинула проект, но вернулась весной 2013 года. На шоу она вступила в брак с участником Евгением Рудневым, но через некоторое время развелась и окончательно покинула проект в 2015 году. В мае 2023 года Кпадону посетила шоу в качестве члена жюри конкурса «Человек года», где победитель получает квартиру.

В сентябре 2023 года 36-летняя Кпадону рассказала своим поклонникам, что у нее обнаружили опухоль в правом легком. Затем, в середине февраля, она опубликовала видео из автомобиля, в котором ехала на операцию, прощаясь с фанатами.

Ранее экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков опубликовал видео с женой на фоне слухов о разводе.