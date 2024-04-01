Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

Известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Сусанна Альперина.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — написала Альперина.

Пелишенко — кандидат физико-математических наук, был доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. После перестройки работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Голубой огонек», «Городок», «Юрмалина» и других.

Команда «Одесские джентльмены» дважды становилась чемпионом высшей лиги КВН.

В марте участники школьной команды КВН из Башкирии извинились за шутку перед главой региона Радием Хабировым. Подростки высмеяли появившийся в продаже шоколад «Атай» («Отец»), на котором изображен Хабиров с сыном. Подростки сказали, что в ней «ноль процентов башкирского языка».

До этого пародирующий политиков бывший кавээнщик Евгений Трикоз пожаловался на угрозы.

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