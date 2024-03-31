Мужчина завел дрон на территорию КНДР и записал видео

В интернет просочилась видеозапись, запечатлевшая жизнь города Северной Кореи Синыйджу, граничащего с Китаем. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что в 2020 году пользователь запустил летательный аппарат с территории КНР. Оно транслирует жизнь северокорейского города, который находится на другом берегу реки Ялуцзян, разделяющей два государства.

«Но поделиться ими решил только сейчас. Сразу, вероятно, забоялся», — сказано в материале.

На кадрах видно, что улицы города непривычно пусты, на них мало людей и транспортных средств, повсюду очень чисто. Вместо светофоров работает регулировщик, а на некоторых зданиях вывешены красные полотна с вдохновляющими государственными лозунгами.

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