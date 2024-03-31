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«Сердце разрывается»: Александр Ревва о теракте в «Крокусе»

Комик Александр Ревва призвал проводить больше времени с близкими после теракта

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и шоумен Александр Ревва в разговоре с mk.ru прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

«На самом деле сложно говорить про ту ситуацию, которая произошла совсем недавно. Сердце разрывается. Очень хочется, чтобы все было хорошо. Хочется сказать прямо сейчас: «Обнимите своего любимого человека, подойдите к нему и скажите что-то сокровенное», — посоветовал Ревва.

По мнению шоумена, иногда люди проводят недостаточно времени со своими близкими из-за личных дел, но Ревва убежден, что дорогим сердцу людям надо почаще говорить о своих теплых чувствах.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

В марте 2024 года Ревва опроверг слухи об эмиграции. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверил, что он и его близкие останутся на родине. Он попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

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