Экс-солистка «ВИА Гры» оценила слух о том, что Брежнева распустила группу из-за ревности к Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская рассказала Woman.ru, что Вера Брежнева не стала бы ревновать Константина Меладзе к другим солисткам.

«Точно нет. К кому ревновать? Вообще, всегда очень смешно читать подобные заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. На тот факт, что группа сейчас не функционирует, повлияло, на мой взгляд, исключительно стечение внешних обстоятельств», — заверила Меганская.

Она подчеркнула, что любит все, что связано с группой. По словам певицы, период работы с Меладзе запомнился ей как самый счастливый и интересный эпизод жизни. Артистка назвала продюсера гением и отметила, что вокруг нее всегда было множество талантливых и артистичных людей.

Меганская стала солисткой «ВИА Гры» в 2018 году, когда группу покинула Миша Романова. Она провела с группой три года, а позже занялась сольной карьерой.

Ранее Меганская стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь».