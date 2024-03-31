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Экс-солистка «ВИА Гры» оценила слух о том, что Брежнева распустила группу из-за ревности к Меладзе

Певица Меганская: Брежнева не стала бы ревновать Меладзе к солисткам «ВИА Гры»

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Meladze Music/YouTube

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская рассказала Woman.ru, что Вера Брежнева не стала бы ревновать Константина Меладзе к другим солисткам.

«Точно нет. К кому ревновать? Вообще, всегда очень смешно читать подобные заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. На тот факт, что группа сейчас не функционирует, повлияло, на мой взгляд, исключительно стечение внешних обстоятельств», — заверила Меганская.

Она подчеркнула, что любит все, что связано с группой. По словам певицы, период работы с Меладзе запомнился ей как самый счастливый и интересный эпизод жизни. Артистка назвала продюсера гением и отметила, что вокруг нее всегда было множество талантливых и артистичных людей.

Меганская стала солисткой «ВИА Гры» в 2018 году, когда группу покинула Миша Романова. Она провела с группой три года, а позже занялась сольной карьерой.

Ранее Меганская стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь».

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