Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Даня Милохин стал Керемом Бюрсином, а Дина Саева переоделась в Ханде Эрчел

Блогеры Милохин и Саева снялись в образах героев сериала «Постучись в мою дверь»

close
100%
senoritasaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеры Даня Милохин и Дина Саева в своих Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовали видео в образе главных героев турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Дина Саева примерила на себя образ Эды Йылдыз, которую должна была сыграть в российской адаптации, а Даня Милохин перевоплотился в Серкана Болата. В оригинальной версии персонажей сыграли турецкие актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Поклонники остались в восторге от косплея блогеров, хотя нашлись и те, кто не заметил схожести с героями турецкой мелодрамы. Сами же блогеры анонсировали скетч в образах из «Постучись в мою дверь».

По сюжету сериала «Постучись в мою дверь в Москве» девушка Саша (Лиана Гриба) притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского (Никита Волков), чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — чтобы помочь вернуть себе стипендию в институте. Знакомство Саши и Сергея начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

Ранее Дмитрий Тарасов высказался об изменах Костенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами