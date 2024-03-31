Даня Милохин стал Керемом Бюрсином, а Дина Саева переоделась в Ханде Эрчел

Блогеры Даня Милохин и Дина Саева в своих Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовали видео в образе главных героев турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Дина Саева примерила на себя образ Эды Йылдыз, которую должна была сыграть в российской адаптации, а Даня Милохин перевоплотился в Серкана Болата. В оригинальной версии персонажей сыграли турецкие актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Поклонники остались в восторге от косплея блогеров, хотя нашлись и те, кто не заметил схожести с героями турецкой мелодрамы. Сами же блогеры анонсировали скетч в образах из «Постучись в мою дверь».

По сюжету сериала «Постучись в мою дверь в Москве» девушка Саша (Лиана Гриба) притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского (Никита Волков), чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — чтобы помочь вернуть себе стипендию в институте. Знакомство Саши и Сергея начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

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