Дочь участника группы «На-На» развелась с мужем, ради которого приехала в Москву

Дочь певца Владимира Политова Алена призналась, что развелась с супругом спустя год после свадьбы. Об этом 24-летняя наследница рассказала на программе «Секрет на миллион».

«Влюбилась в мальчика из Подмосковья, все бросила и переехала в Россию <...> Я год была замужем. Немножко не сошлись темпераментами и разошлись на хорошей ноте», — рассказала девушка.

Алена появилась на свет в первом браке Политова. Издание The Voice сообщает, что изначально брак был фиктивным: участник группы «На-На» в 1999 году женился на девушке по имени Ольга ради московской прописки, однако затем пара начала жить вместе, а в 1994-м у супругов родилась дочь. Союз распался в 2006 году.

В беседе с Лерой Кудрявцевой девушка призналась, что никогда не испытывала нехватку отца во время своего взросления. Она заявила, что Политов часто приезжал в гости и даже дружил с ее отчимом. Наследница певца окончила школу в Германии, где жила с матерью, а затем вернулась в Россию ради возлюбленного. Первое время пара жила у отца, однако молодая семья переехала, так как ругалась с Политовым по бытовым вопросам. Сейчас девушка признается, что планирует поступать в университет — от учебы она тоже отказалась из-за возлюбленного.

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