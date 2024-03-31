Отсидевший в тюрьме экстрасенс появился на «Новой битве экстрасенсов»

Победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин признался, что не смог поучаствовать в «Битве сильнейших», так как находился в тюрьме. Об этом мужчина заявил на шоу «Новая битва экстрасенсов».

«Многие сокамерники получили меньше, чем могли бы получить. Колдовал, а что оставалось делать? Огонь есть, спички есть», — рассказал Левин.

В августе 2022 года стало известно, что Левин (настоящее имя — Максим Николаев) получил три года лишения свободы. Мужчину обвинили в мошенничестве, а затем он несколько лет скрывался от правосудия. Сообщалось, что Николаев обманул китайских бизнесменов на миллионы рублей. В декабре 2019 года Николаева объявили в розыск.

«Два года он скрывался, а потом сказал: «Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается», — и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован», — рассказывала адвокат Татьяна Галанцева.

24 марта певец Дима Билан стал приглашенным гостем телешоу «Новая битва экстрасенсов», где вампир Артем раскрыл ему тайну продюсера Юрия Айзеншписа. Он заявил, что тот мог достичь успеха и прославиться из-за договора с темными силами. Вампир указал, что после сотрудничества с Айзеншписом Билан тоже стал частично на него походить.

Ранее Пушной вычислил обманувших зрителей гипнотизеров.