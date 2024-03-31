Фрэнсис Форд Коппола начал работать над новым фильмом после релиза «Мегаполиса»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил о работе над новым фильмом на закрытом показе его новой ленты «Мегаполис». Об этом Deadline рассказал присутствовавший на мероприятии критик.

Рассуждая о вышедшем проекте автора, критик отметил, что Копполе удалось соединить в одной ленте множество идей, которые размывают грань между прошлым и будущим. Эксперт также отметил хорошую визуализацию придуманной концепции. На закрытом показе Коппола объявил о начале работы над новым масштабным проектом и отметил, что не случайно сделал отсылки к известным личностям Древней Греции в именах главных героев «Мегаполиса».

Фрэнсис Форд Коппола работал над «Мегаполисом» более 40 лет. Фильм должен стать последней картиной кинематографиста. Коппола вложил в проект примерно $120 миллионов. Главную роль сыграет Адам Драйвер, который заменит вышедшего из проекта Оскара Айзека. Также в картине снимутся Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн.

В центре сюжета «Мегалополиса» — конфликт архитектора Цезаря (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Эспозито), у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.

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