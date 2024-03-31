53-летний участник группы «На-На» впервые показал свою молодую жену: «Нагулялся»

Участник группы «На-На» Владимир Политов пришел на шоу «Секрет на миллион» со своей 29-летней супругой Ольгой.

«Сначала отношения не очень складывались: расходились, сначала, конечно, не клеилось. Однажды меня переклинило, и я понял, что этой мой человек: и жена, и подруга, и любовница», — рассказал музыкант.

Политов признался, что познакомился со своей женой в соцсетях: девушка написала ему, так как хотела, чтобы музыкант сделал совместную фотографию с ее отцом после концерта. Затем пара стала переписываться, а когда Ольга переехала из Благовещенска в Москву, то Политов предложил ей пожить вместе. Возлюбленные поженились в 2021 году, а через два года у них родился сын Артем.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Ольга призналась, что главное правило в их семье — «не лезть в чужое пространство». Она также рассказала, что долго пыталась принять переменчивый характер Политова. Певец в свою очередь признался, что «нагулялся» и теперь с удовольствием помогает жене дома.

До этого Политов рассказывал, что много помогает супруге: купает, носит на руках.

Ранее Владимир Стеклов рассказал о сложностях в браке с молодой женой.