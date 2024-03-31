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Музыкальный критик рассказал, чьи гонорары выросли с начала СВО

Критик Бабичев: гонорар группы «СерьГа» вырос до 15 млн рублей после СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что группа «СерьГа» вернула свою популярность после начала СВО. Его слова передает NEWS.ru.

«Коллектив полностью поддержал эту историю. И мы видим, что «СерьГа» стала чуть ли не флагманом. <...> Около 10 — 15 млн рублей за несколько выступлений», — заявил эксперт.

Бабичев подчеркнул, что сейчас рок-группа стала одной из самых дорогих на российском музыкальном поприще. И добавил, что до февраля 2022 года коллектив переживал непростые времена: тогда выручка артистов «скатилась до уровня местечкового мероприятия».

В марте 2023 года лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с «Российской газетой» высказался об уехавших из России артистах. Он назвал странным то, что человек все бросил и уехал за границу.

«Как можно становиться в ряд с теми, кто сжигает книги на русском, сбрасывает памятники русским, даже запрещает в школах говорить на русском?» — размышлял музыкант.

Галанин добавил, что русскоговорящие звезды не могут быть солидарны с людьми, противостоящими русскому языку.

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