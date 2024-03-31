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Пушной вычислил обманувших зрителей гипнотизеров

Шоумен Александр Пушной разоблачил двух гипнотизеров в эфире

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Александр Пушной поучаствовал в одном из номеров гипнотизеров на шоу «Удивительные люди». Об этом сообщает smotrim.ru.

«Когда участник заявляет о каком-то совсем уж фантастическом умении, возникает желание провести эксперимент. Так и тут. И в итоге этот эксперимент показал обратное, разоблачил их обман», — заявил бывшая звезда проекта «Галилео».

На шоу гипнотизеры Максим Котов и Григорий Горбатько уверяли, что могут заставить каждого человека забыть свое прошлое, благодаря внушению. Пушной скептически воспринял слова мужчин и решил на себе проверить их навыки. Он заявил, что пытался «не допустить обмана» в программе, которую смотрят миллионы людей. Шоумен также назвал Котова и Горбатько «удивительными людьми лишь в кавычках».

24 марта певец Дима Билан стал приглашенным гостем телешоу «Новая битва экстрасенсов», где вампир Артем раскрыл ему тайну продюсера Юрия Айзеншписа. Он заявил, что тот мог достичь успеха и прославиться из-за договора с темными силами. Вампир указал, что после сотрудничества с Айзеншписом Билан тоже стал частично на него походить.

Ранее Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка».

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