Пушной вычислил обманувших зрителей гипнотизеров

Телеведущий Александр Пушной поучаствовал в одном из номеров гипнотизеров на шоу «Удивительные люди». Об этом сообщает smotrim.ru.

«Когда участник заявляет о каком-то совсем уж фантастическом умении, возникает желание провести эксперимент. Так и тут. И в итоге этот эксперимент показал обратное, разоблачил их обман», — заявил бывшая звезда проекта «Галилео».

На шоу гипнотизеры Максим Котов и Григорий Горбатько уверяли, что могут заставить каждого человека забыть свое прошлое, благодаря внушению. Пушной скептически воспринял слова мужчин и решил на себе проверить их навыки. Он заявил, что пытался «не допустить обмана» в программе, которую смотрят миллионы людей. Шоумен также назвал Котова и Горбатько «удивительными людьми лишь в кавычках».

24 марта певец Дима Билан стал приглашенным гостем телешоу «Новая битва экстрасенсов», где вампир Артем раскрыл ему тайну продюсера Юрия Айзеншписа. Он заявил, что тот мог достичь успеха и прославиться из-за договора с темными силами. Вампир указал, что после сотрудничества с Айзеншписом Билан тоже стал частично на него походить.

Ранее Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка».