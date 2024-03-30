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Самбурская о свидании с женатым мужчиной: «Флюиды даже не успела пустить»

Актриса Самбурская рассказала, что сходила в ресторан с женатым мужчиной

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сходила на неудачное свидание.

Самбурская отметила, что изначально отказала мужчине в приглашении встретиться. По словам артистки, тогда она сразу поняла, что он ее «тупо не потянет». Артистка решила поужинать с ним в ресторане позже из-за отмененных планов. Она хотела встретиться с подругами, но те были заняты.

«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить, он мне сразу такой: «Я женат». Я вот сижу и думаю: «А что мне с этой информацией делать?» — вспомнила актриса.

Самбурская отметила, что дальше не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча и тот может уходить. Мужчина остался. Он пытался начать разговор со звездой, но та попросила его отстать. Через некоторое время он ушел.

«Я понимаю, что это абсолютно не моя проблема. Но я сижу одна в этом ресторане со стейком. Сижу с ним, такой килограммовый кусок говядины. Ем его, а ощущение, что меня как будто (фекалиями) облили», — призналась Самбурская.

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