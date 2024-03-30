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Погребняк ошиблась с возрастом Лады Дэнс на 18 лет

Модель Мария Погребняк заявила, что Ладе Дэнс 75 лет

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Телеканал «Россия 1»

Модель и блогерша Мария Погребняк перепутала возраст Лады Дэнс на 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».

В разговоре с блогером Олегом Пилягиным Погребняк похвалила голос, внешность и фигуру 57-летней певицы Лады Дэнс. Она назвала артистку потрясающей женщиной.

«Всем бы нам так выглядеть, как Лада Дэнс в 75 (лет)», — заявила Погребняк.

В марте Лада Дэнс рассказала о реабилитации после прошлогоднего ДТП. По словам артистки, как только она смогла вставать и передвигаться на костылях, отправилась в спортзал недалеко от ее палаты, где занималась вместе с инструктором на современных тренажерах.

Дэнс призналась, что хотела как можно быстрее вернуться к работе и спорту, чтобы не чувствовать себя неполноценной. Самым сложным для звезды стал бег, но сейчас она уже может и бегать, и заниматься на пилоне, в бассейне, йогой и танцами.

5 августа 2023 года Лада Дэнс попала в автомобильную аварию на одном из участков трассы М-2 «Крым», которая проходит через Московскую область. В результате ДТП с участием трех машин актриса получила черепно-мозговую травму, и ей понадобилась медицинская помощь.

Ранее певца Юлиана не пустили на борт самолета.

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