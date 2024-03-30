Ребел Уилсон потеряла девственность в 35 лет

Австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность только в 35 лет из-за комплексов по поводу своей внешности. Откровением, которое войдет в книгу ее мемуаров, 44-летняя звезда поделилась с изданием People.

Она хочет поддержать других людей, которые начали сексуальную жизнь в позднем возрасте.

«Однажды я сказала лучшей подруге, что сделала это в 23 года, просто чтобы избежать вопросов. Обычно я просто выходила из комнаты, когда об этом заходила речь. Однажды кто-то сказал, что 24 — это слишком поздно, а я сидела и думала: «Боже, а у меня 35. Я буду выглядеть самой большой неудачницей», — рассказала она.

Ребел Уилсон похудела на 36 кг в 2020 году. В интервью Daily Mail она рассказывала, что люди могут питаться на 600 калорий в день, после чего подверглась критике.

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