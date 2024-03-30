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Чурикова от лица Первого канала высказалась о трагедии в «Крокусе»

Ведущая «Голоса» Чурикова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

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FAMETIME TV/YouTube

Ведущая шоу «Голос» на Первом канале Яна Чурикова выразила пострадавшим и потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом она высказалась в новом выпуске проекта.

«Ровно неделю назад практически в это же время в концертном зале «Крокус Сити Холл» случилась ужасная трагедия», — сказала она, назвав теракт чудовищным.

От имени команды Первого канала Чурикова выразила глубокие соболезнования людям, родных и близких которых не стало в теракте, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Чурикова напомнила, что российские звезды записали музыкальный альбом в поддержку пострадавших, деньги от прослушиваний которого планируется передать семьям, задетым трагедией.

В эфире «Голоса» Полина Гагарина также исполнила песню «Журавли» в память о случившемся.

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Ранее певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку-премию, которая прошла в Санкт-Петербурге 24 марта — в национальный день траура, через два дня после теракта в «Крокус Сити Холле».

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