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Певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку после теракта

Певица Дейнега написала жалобу на вечеринку «Репутация RB 2024» из-за теракта

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Global Look Press

Певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку-премию, которая прошла в Санкт-Петербурге 24 марта — через два дня после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Организаторы премии «Репутация RB 2024» для бизнесменов и экспертов моды утверждают, что отменили премию в заявленном изначально формате и провели мероприятие в узком кругу.

Дейнега в своей жалобе указала на то, что организаторы «Репутации» заявили ее как продюсера, но она к этой встрече не имела отношения. По ее мнению, проводить церемонию в день общенационального траура было неэтично, поэтому мероприятие нужно проверить.

Организаторы премии также рассказали в беседе с каналом, что никогда не заявляли Дейнегу продюсером.

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Ранее директор «Пикника» рассказал о потерях группы после теракта.

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