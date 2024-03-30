Певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку после теракта

Певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку-премию, которая прошла в Санкт-Петербурге 24 марта — через два дня после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Организаторы премии «Репутация RB 2024» для бизнесменов и экспертов моды утверждают, что отменили премию в заявленном изначально формате и провели мероприятие в узком кругу.

Дейнега в своей жалобе указала на то, что организаторы «Репутации» заявили ее как продюсера, но она к этой встрече не имела отношения. По ее мнению, проводить церемонию в день общенационального траура было неэтично, поэтому мероприятие нужно проверить.

Организаторы премии также рассказали в беседе с каналом, что никогда не заявляли Дейнегу продюсером.

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Ранее директор «Пикника» рассказал о потерях группы после теракта.