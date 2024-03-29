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Моргенштерн* перечислил почти 12,5 миллиона рублей в связи с терактом в «Крокусе»

Рэпер Моргенштерн перечислил 12,5 миллиона рублей пострадавшим в «Крокусе» и врачам

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mmdcrew/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что перечислил почти 12,5 миллиона рублей людям в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В опубликованном артистом отчете указано, что около четырех миллионов рублей получили 12 семей пострадавших, 5,9 миллиона рублей — 59 врачей, по миллиону рублей рэпер отправил подросткам Исламу Халилову и Артему Донскову, помогавшим спасать людей из концертного зала. Кроме того, он закупил оснащение в четыре больницы.

«Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность — расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным», — написал он.

Моргенштерн также предупредил, что будет деанонимизировать людей, которые попытаются обмануть его.

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Накануне адвокат Сергей Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн оплатил его услуги в деле молодых артистов против лейбла Rhymes Music.

Ранее адвокат ответил на слух о признании Пугачевой иноагентом.

*  признан в РФ иностранным агентом
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