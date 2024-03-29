Фестиваль «Брат-2. Живой Soundtrack» сменил логотип после трагедии в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге 29 марта стартовал фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack». Об этом сообщают «Известия».

Во время четырехчасового музыкального марафона музыканты исполняют песни, вошедшие в фильм Алексея Балабанова «Брат-2».

Концерт начался с минуты молчания в память о трагедии в «Крокус Сити Холле». Организаторы сменили логотип «Брата-2» после теракта — вместо пули в нем теперь цветок шафрана или крокуса.

«Феномен фильма «Брат-2» таков, что в нем сказано столько — причем в форме афоризмов — мыслей, которые сейчас соответствуют нашей действительности, как пробужденные воспоминания. Там что ни фраза, то атрибут сегодняшнего дня», — рассказал перед открытием фестиваля музыкант, экс-солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.

Накануне сообщалось, что концерт «Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд пройдет 20 апреля в Новосибирске.

Ранее песни из благотворительного альбома «Голос мой услышь» вышли в лидеры стримингов.