Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шварценеггер пообещал вернуться к съемкам после операции

Актер Шварценеггер снимется в «Фубаре» несмотря на операцию

close
100%
schwarzenegger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер, звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер показал первое после новой операции на сердце фото. Кадр он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Шварценеггер позирует с кардиостимулятором. По его словам, он уже скоро снимется в новом фильме — в апреле артист вернется к работе над сериалом «Фубар».

«Многие люди спрашивали, вызовет ли мой кардиостимулятор какие-либо проблемы в работе над вторым сезоном «Фубара». Точно нет», — заверил он.

Накануне Шварценеггер рассказал, что ему установили кардиостимулятор. Это была четвертая операция актера на сердце. По словам Шварценеггера, аппарат стал необходим, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения в его сердцебиении.

Впервые Шварценеггеру провели операцию на сердце в 1997 году. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Артист также перенес аналогичные операции в 2018-м и 2020-м.

Ранее российский режиссер Кантемир Балагов получил приз модного дома Chanel.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами