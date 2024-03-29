Песни из благотворительного альбома «Голос мой услышь» вышли в лидеры стримингов

Песни из благотворительного альбома «Голос мой услышь» вышли в лидеры по прослушиваниям на российских звуковых стриминговых сервисах.

Композиция «Луч солнца золотого» в исполнении рэпера Басты, MONA, коллектива «Три дня дождя» и Владимира Преснякова 29 марта входит в десятку самых популярных треков в VK Музыке и Яндекс Музыке одновременно.

Кроме того, в топ вошли «Рапсодия любви» от MACAN и SCIRENA и «Синяя вечность» в версии Navai. Все средства с прослушивания песен будут направлены пострадавшим в теракте 22 марта в «Крокусе».

28 марта российские звезды выпустили в память о теракте в «Крокус Сити Холле» альбом «Голос мой услышь» с кавер-версиями на песни Муслима Магомаева. Стрельба и поджог в ТЦ 22 марта произошли в концертном зале ТЦ, названном в честь певца. В «Крокусе» должен был пройти концерт группы «Пикник».

«Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни... Слушая этот альбом люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим», — говорится в пресс-релизе VK Музыки.

Ранее на благотворительном концерте «Пикника» собрали более 15 миллионов рублей.