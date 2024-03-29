Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песни из благотворительного альбома «Голос мой услышь» вышли в лидеры стримингов

Песни из альбома «Голос мой услышь» вошли в топ-10 в VK Музыке и Яндекс Музыке после теракта

close
100%
Пресс-служба VK

Песни из благотворительного альбома «Голос мой услышь» вышли в лидеры по прослушиваниям на российских звуковых стриминговых сервисах.

Композиция «Луч солнца золотого» в исполнении рэпера Басты, MONA, коллектива «Три дня дождя» и Владимира Преснякова 29 марта входит в десятку самых популярных треков в VK Музыке и Яндекс Музыке одновременно.

Кроме того, в топ вошли «Рапсодия любви» от MACAN и SCIRENA и «Синяя вечность» в версии Navai. Все средства с прослушивания песен будут направлены пострадавшим в теракте 22 марта в «Крокусе».

28 марта российские звезды выпустили в память о теракте в «Крокус Сити Холле» альбом «Голос мой услышь» с кавер-версиями на песни Муслима Магомаева. Стрельба и поджог в ТЦ 22 марта произошли в концертном зале ТЦ, названном в честь певца. В «Крокусе» должен был пройти концерт группы «Пикник».

«Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни... Слушая этот альбом люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим», — говорится в пресс-релизе VK Музыки.

Ранее на благотворительном концерте «Пикника» собрали более 15 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами