Политолог оценил последствия пятой волны расширения НАТО на Восток

Начавшаяся 20 лет назад пятая волна расширения НАТО на Восток не способствовала становлению общеевропейской безопасности и, как показала дальнейшая история, наоборот, создала новые угрозы и серьезную напряженность. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

Эксперт отметил, что пятая волна расширения НАТО стала крупнейшей для организации и уникальной тем, что в Североатлантический альянс вошли в том числе и республики бывшего СССР.

Фактически данное решение было принято еще в 2002 году, но формально все процедуры были оформлены в 2004 году, напомнил политолог.

«Очевидно, что для Запада и США пятая волна расширения была шагом гегемонистской политики, и в тот период мы мало что могли на это противопоставить», — убежден Евгений Кисляков.

Он считает, что в начале 2000-х годов сотрудничество НАТО и России обладало чертами более предметного характера и не было столь обостренным.

«Однако стоит понимать, что на Западе никогда особенно не были настроены на конструктивный диалог с Россией, и вся политика на постсоветском пространстве носила экспансивный характер, была направлена против нашей страны», — добавил эксперт, приведя в качестве примера размещение американских систем ПРО в Европе.

Политолог считает, что на тот момент в США были убеждены: они вовлекают страны бывшего СССР и блока ОВД на «правильную сторону истории» и на сторону Запада как победителя в Холодной войне.

Для Прибалтики, уточнил он, «вхождение в НАТО было «билетом» в западный мир, который, правда, ничем хорошим для них не обернулся».

«Билет оказался с подвохом и не очень дешевым. Но в 2004 году об этом думать никто не хотел», — заявил Кисляков.

Последствия расширения НАТО, отметил эксперт, мы сейчас видим воочию.

«После достижения целей проведения специальной военной операции на Украине России необходимо инициировать новый договор о безопасности в Европе, который, очевидно, должен подвергнуть определенной ревизии все волны расширения НАТО на Восток», — заключил эксперт.

Напомним, 29 марта исполняется 20 лет с начала пятой волны расширения НАТО на Восток. К альянсу присоединись сразу семь стран бывшего социалистического лагеря.