Полина Гагарина вернулась в предыстории «Бывших»

Певица Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии» — предыстории сериала «Бывшие». Первый тизер нового проекта представил онлайн-кинотеатр START.

В основу сюжета ляжет история писательницы Елены Берн — одной из героинь третьего сезона «Бывших», успешного коуча и писательницы. В «Красных линиях» Лена Огурцова, в исполнении Полины Гагариной — начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман в надежде вырваться из абьюзивных отношений с мужем.

Действие «Красных линий» разворачивается на три года раньше, в нем авторы покажут жестокий и своенравный мир, где талантливая писательница вынуждена сражаться за себя и творчество, столкнуться с разочарованием в новой жизни и кумире, чтобы в итоге превратиться из Лены Огурцовой в Елену Берн.

Полина Гагарина в кадре предстает с новой прической, более темным цветом волос и практически без макияжа. Для певицы, с отличием окончившей актерский факультет Школы-студии МХАТ, это первая главная роль в драматическом сериале. Ей пришлось совмещать съемки с гастролями.

«Это стало настоящим вызовом, потому что всю осень прошлого года я бесконечно «переключалась» с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причем на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью», — рассказывает она.

«Я предложил изменить жанр классической мелодрамы и направить историю в русло нуара и романтического триллера, потому что история становления такого персонажа как Елена Берн требует создания определенной атмосферы. И чтобы раскрыть нашу героиню, я посчитал необходимым использовать именно такую подачу истории, в которой переплетались бы страсть с напряжением», — рассказывает режиссер-постановщик сериала Гамлет Дульян.

Финальный сезон «Бывших» вышел на START в 2021 году. Полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» вышел на большой экран и собрал кассу в 180 миллионов рублей.

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