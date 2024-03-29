Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полина Гагарина вернулась в предыстории «Бывших»

Певица Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии»

Певица Полина Гагарина сменила образ для сериала «Красные линии» — предыстории сериала «Бывшие». Первый тизер нового проекта представил онлайн-кинотеатр START.

В основу сюжета ляжет история писательницы Елены Берн — одной из героинь третьего сезона «Бывших», успешного коуча и писательницы. В «Красных линиях» Лена Огурцова, в исполнении Полины Гагариной — начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман в надежде вырваться из абьюзивных отношений с мужем.

Действие «Красных линий» разворачивается на три года раньше, в нем авторы покажут жестокий и своенравный мир, где талантливая писательница вынуждена сражаться за себя и творчество, столкнуться с разочарованием в новой жизни и кумире, чтобы в итоге превратиться из Лены Огурцовой в Елену Берн.

Полина Гагарина в кадре предстает с новой прической, более темным цветом волос и практически без макияжа. Для певицы, с отличием окончившей актерский факультет Школы-студии МХАТ, это первая главная роль в драматическом сериале. Ей пришлось совмещать съемки с гастролями.

«Это стало настоящим вызовом, потому что всю осень прошлого года я бесконечно «переключалась» с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причем на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью», — рассказывает она.

«Я предложил изменить жанр классической мелодрамы и направить историю в русло нуара и романтического триллера, потому что история становления такого персонажа как Елена Берн требует создания определенной атмосферы. И чтобы раскрыть нашу героиню, я посчитал необходимым использовать именно такую подачу истории, в которой переплетались бы страсть с напряжением», — рассказывает режиссер-постановщик сериала Гамлет Дульян.

Финальный сезон «Бывших» вышел на START в 2021 году. Полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» вышел на большой экран и собрал кассу в 180 миллионов рублей.

Ранее была названа дата премьеры сериала «Спойлер» с Матвеевым и Ходченковой.

Ранее Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами