Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке»

Актриса Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя в «Человеке-пауке»

close
100%
Columbia Pictures Corporation

Актриса Кирстен Данст раскритиковала сцену с поцелуем с Тоби Магуайром в фильме «Человек-паук». Об этом сообщает Independent.

Данс призналась, что считает сцену поцелуя ее героини с персонажем Магуайра под дождем убогой. Актриса сыграла Мэри Джейн Уотсон — возлюбленную Питера Паркера.

«Помню, как Сэм Рэйми (режиссер «Человека-паука» 2002 года. — «Газета.Ru») дал мне книгу о знаменитых поцелуях, чтобы я вдохновилась. Он действительно хотел сделать эту сцену особенной, хотя на самом деле это было довольно убого», — поделилась актриса.

Данс объяснила, что испытывала дискомфорт во время съемок. Сцена проходила под проливным дождем. Из-за этого артистке было холодно.

«Тоби было тяжело дышать, так что я как будто делала ему искусственное дыхание», — вспомнила артистка.

В августе 2023 года Тоби Магуайр признался, что съемки в третьем «Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом вновь пробудили в нем интерес к актерской профессии. Магуайр признался, что отношение коллег вдохновляло его и заряжало позитивной энергией.

Ранее Кирстен Данст пожаловалась на материнскую долю.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами