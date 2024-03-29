Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке»

Актриса Кирстен Данст раскритиковала сцену с поцелуем с Тоби Магуайром в фильме «Человек-паук». Об этом сообщает Independent.

Данс призналась, что считает сцену поцелуя ее героини с персонажем Магуайра под дождем убогой. Актриса сыграла Мэри Джейн Уотсон — возлюбленную Питера Паркера.

«Помню, как Сэм Рэйми (режиссер «Человека-паука» 2002 года. — «Газета.Ru») дал мне книгу о знаменитых поцелуях, чтобы я вдохновилась. Он действительно хотел сделать эту сцену особенной, хотя на самом деле это было довольно убого», — поделилась актриса.

Данс объяснила, что испытывала дискомфорт во время съемок. Сцена проходила под проливным дождем. Из-за этого артистке было холодно.

«Тоби было тяжело дышать, так что я как будто делала ему искусственное дыхание», — вспомнила артистка.

В августе 2023 года Тоби Магуайр признался, что съемки в третьем «Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом вновь пробудили в нем интерес к актерской профессии. Магуайр признался, что отношение коллег вдохновляло его и заряжало позитивной энергией.

Ранее Кирстен Данст пожаловалась на материнскую долю.