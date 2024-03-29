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Талызина о возможном признании Пугачевой иноагентом: «Молчала бы в тряпочку»

Актриса Валентина Талызина назвала дурой Пугачеву

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина предположила в беседе с mk.ru, что певицу Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом из-за ее резких высказываний.

Талызина считает, что Пугачевой стоило «не вякать» про страну и людей, которые ее «боготворили». По ее мнению, ничего бы не произошло, если бы артистка «молчала бы в тряпочку». Актриса заявила, что певица лишилась поклонников на родине.

«Да, она сейчас уже не поет. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас ее песни. Что я могу сказать? Дура!» — заявила артистка.

По мнению Талызиной, Пугачева не приживется за рубежом со статусом иноагента или без.

«Она уже совершила главную ошибку своей жизни. Она бросила свою душу в ад. Вот этот вот возмущает больше всего!» — заключила актриса.

28 марта известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в министерство юстиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал про это.

Ранее Пугачева объяснила, почему не высказалась о теракте в «Крокусе».

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