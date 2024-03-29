Звезда «Дома-2» вспомнил о трусах Бузовой над его кроватью

Блогер и шоумен Степан Меньщиков вспомнил о том, как ухаживал за Ольгой Бузовой, когда телеведущая была участницей проекта «Дом-2». Его слова передает «СтарХит».

«Несмотря на то, что трусики Ольги Бузовой висели одно время над моей кроватью, сейчас мне трудно представить, какими могли быть наши отношения», — подчеркнул мужчина.

Меньщиков пожелал своей бывшей коллеге по шоу обрести счастье в личной жизни, которое бы ей помогло в карьере ведущей и певицы. Он также немногословно поделился своим мнением о пластических операциях своей экс-возлюбленной Виктории Бони. Он заявил, что оценивает эксперименты во внешности модели в несколько тысяч долларов.

Степан Меньщиков участвовал в телепроекте «Дом-2» в 2004 году. На телепроекте у него были отношения с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. После «Дома-2» Меньщиков встречался с Евгенией Шамаевой. В 2013 году у них родился сын Иван. В этом же году пара поженилась. В 2016 году у супругов родилась дочь Варвара. В 2017 году Степан Меньшиков расстался с Евгенией. Выяснилось, что сын Иван не является родным ребенком шоумена.

В 2020 году Степан Меньщиков женился на Ангелине Монах. В этом же году у пары родилась дочь Степания.

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