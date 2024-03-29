Сын Светличной признался в проблемах в отношениях с матерью

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов признался, что не знает о состоянии матери после госпитализации. Об этом наследник рассказал в беседе с телеканалом «360».

Ивашов подчеркнул, что не общается с родительницей, а причиной случившегося назвал личные мотивы.

27 марта стало известно, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, актриса самостоятельно вызвала «скорую», а затем медики увезли ее в реанимацию. Предварительно, артистке диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

6 октября 2023 года Telegram-канал Shot сообщил, что у Светличной развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. По данным источника, на протяжении года актриса находилась в психиатрической больнице, где ей и диагностировали воспаление легких. Это случилось после того, как артистка пожаловалась на боли в груди. Однако невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова опровергла информацию, что актрису госпитализировали с пневмонией.

Ранее Ирина Понаровская вспомнила, как у нее отказали почки из-за диет.