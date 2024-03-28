Продюсер заявил, что Лайму Вайкуле создали «назло Пугачевой»

Композитор Раймонд Паулс и автор стихов Илья Резник сделали Лайму Вайкуле популярной назло Пугачевой. Такое мнение выразил продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru.

«В свое время Паулс и Резник поссорились с Пугачевой и назло ей решили сделать такую певицу, как Лайма Вайкуле. Ее вытащили чуть ли не из ресторана, написали материал, и она зашла. Неудивительно, это были лучшие композитор и автор слов в Советском Союзе», — вспомнил Лавров.

Он напомнил, что Паулс и Резник стали работать с артисткой в 1986 году. Они написали для Вайкуле немало хитов: например, «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж».

В январе Илья Резник осудил певицу Лайму Вайкуле, которая не поздравила композитора Раймонда Паулса с 88-летием. Он заявил, что такие «выходки» должны остаться на совести латвийской певицы. По мнению Резника, Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящим родства».

Ранее Mia Boyka рассказала о религиозных запретах и наставлениях матери.