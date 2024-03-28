Экс-участник «Фабрики звезд» рассказал о свидании с Волочковой: «Не из дешевых женщин»

Бывший участник «Фабрики звезд» и телеведущий Егор Иващенко рассказал в беседе с kp.ru, что посетил загородный дом балерины Анастасии Волочковой.

Иващенко пришел в гости с корзиной цитрусовых фруктов и большим лососем. Он объяснил, что раз балерина следит за фигурой, то решил преподнести ей полезный подарок. Певец признался, что очень волновался, так как ни разу не был в загородном поместье артистки.

«Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов. Мы долго и бурно обсуждали наше совместное будущее», — поделился исполнитель.

По мнению Иващенко, для Волочковой наступило новое «красивое и достойное» время. Артист намерен продолжить ухаживать за балериной и сделать все, что от него зависит.

21 марта Егор Иващенко признался, что предложил Волочковой выйти за него замуж. Он подарил танцовщице серьги с бриллиантами за 600 тысяч рублей и пригласил на свидание. Шоумен назвал балерину завидной невестой.

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