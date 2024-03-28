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В Новосибирске пройдет «Супердискотека 90-х»

«Супердискотека 90-х» в Новосибирске пройдет 20 апреля

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«Супердискотека 90-х»

Концерт «Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд пройдет 20 апреля в Новосибирске. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы шоу.

На сцене «Сибирь Арены» выступят такие звезды 90-х, как группа «Кар-Мэн», бывшая участница «Тату» Юлия Волкова, коллективы «Мальчишник» и «Отпетые мошенники», экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта, Игорек, Оксана Почепа (Акула) и МС ЖАН. Окончательный список может измениться, подчеркивают организаторы.

«Супердискотека» является первым и главным фестивалем музыки 90-х и существует 20 лет. Каждый год мероприятие представляет новую постановку. В 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее». Посетители шоу смогут посидеть за партой, подкачаться в советском спортзале или поставить челку в парикмахерской.

По данным пресс-службы, зрители концерта зачастую приходят в одежде того времени — малиновые пиджаки, лосины, спортивки Abibas и свитера Boys.

В марте стало известно, что «Супердискотека 90-х» впервые пройдет в Барнауле 13 апреля 2024 года. Она состоится в местном спортивном комплексе «Темп».

Ранее стало известно, что в Омске пройдет «Супердискотека 90-х» с Игорьком и МС ЖАНом.

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