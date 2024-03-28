Милонов назвал Пугачеву ведьмой-приспособленкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Алла Пугачева не хочет публично проявлять солидарность с россиянами, которые скорбят о случившемся в подмосковном «Крокус Сити Холле», поскольку является «приспособленкой». Об этом парламентарий заявил в разговоре с Life.

«Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими... поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — сказал Милонов.

Депутат напомнил, что в данный момент Пугачева проживает в другой стране, где «новые хозяева» могут ее слова осудить. По мнению Милонова, певица просто пытается сохранить себя в новом мире, поэтому не проявляет каких-либо убеждений публично.

Так парламентарий прокомментировал недавний пост Пугачевой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором она заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсети». За эти слова подписчики подвергли Примадонну критике.

Ранее в Госдуме подтвердили скорое признание Пугачевой иноагентом.