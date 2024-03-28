Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Милонов назвал Пугачеву ведьмой-приспособленкой

Милонов назвал Пугачеву ведьмой-приспособленкой после ее слов о «Крокусе»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Алла Пугачева не хочет публично проявлять солидарность с россиянами, которые скорбят о случившемся в подмосковном «Крокус Сити Холле», поскольку является «приспособленкой». Об этом парламентарий заявил в разговоре с Life.

«Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими... поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — сказал Милонов.

Депутат напомнил, что в данный момент Пугачева проживает в другой стране, где «новые хозяева» могут ее слова осудить. По мнению Милонова, певица просто пытается сохранить себя в новом мире, поэтому не проявляет каких-либо убеждений публично.

Так парламентарий прокомментировал недавний пост Пугачевой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором она заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсети». За эти слова подписчики подвергли Примадонну критике.

Ранее в Госдуме подтвердили скорое признание Пугачевой иноагентом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами