В Фонде Муслима Магомаева отреагировали на запись альбома с песнями артиста

Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева заявила «Газете.Ru», что приветствует идею записи альбома «Голос мой услышь» с песнями артиста, средства от которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Это всегда приветствуется, поскольку, когда люди выражают желание помочь, это всегда должно быть позитивно воспринято. Мы смотрели (за трагедией в «Крокусе». — «Газета.Ru»), следили за Telegram-каналами, какие комментарии. Приходится читать, вся страна смотрела. Ничего здесь нового сказать невозможно. Это трагедия, это ужасно», — сказала она.

Косарева добавила, что сейчас в музее Магомаева идут следственные работы, поэтому говорить о состоянии экспозиции еще рано.

«Сейчас идут следственные работы, когда нас пустят, тогда мы четко поймем, в каком это состоянии и когда вывезем то, что осталось от экспозиции музея Магомаева. Более-менее все в норме, но опять-таки, говорит еще рано. Я не люблю распространять догадки. Когда мы туда зайдем, выведем, заново его установим, тогда будем говорить, в каком состоянии. Надеюсь, что все будет хорошо», — заключила она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта погибли 143 человека, пострадали более 180.

После трагедии сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявлял журналистам, что музей Муслима Магомаева при пожаре и все вещи артиста остались нетронутыми.

28 марта стало известно, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании альбома приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители. Все доходы от прослушивания и стриминга альбома направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что со вдовой Муслима Магомаева не обсуждают произошедший в «Крокусе» теракт.