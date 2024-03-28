Поэт из Москвы заявил, что Оксана Самойлова не крала его стихотворение

Блогер Оксана Самойлова выложила в соцсетях видео с дочерью, в котором они вместе читают стихотворение и сообщила, что «они придумали» его месяц назад. То же произведение нашлось в интернете за подписью поэта Стаса Власова. Сам он пояснил «Газете.Ru» — стихотворение было действительно написано на заказ для Самойловой.

«Несколько месяцев назад ко мне обратились Оксана, чтобы я написал стихотворение по ее идее. Поэтому я написал для нее под заказ», — сказал он.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, был ли заказ коммерческим, Власов ответил, что «не может разглашать эту информацию».

27 марта Оксана Самойлова сообщила, что вместе с дочерью Леей написала стихотворение о взрослении и взаимоотношениях родителей и детей. Блогер и ее дочь записали видео, в котором прочитали свои отрывки. Подписчики обвинили Самойлову в плагиате — они обнаружили, что автором стиха является поэт Стас Власов с сайта «Стихи.ру». Сама Самойлова обвинения не комментировала.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогер и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Ранее Самойлова предложила обвинившей ее в плагиате Лерчек заняться своей жизнью.