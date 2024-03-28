Стала известна предварительная причина смерти актера Юрия Ваксмана

Актер, режиссер и руководитель Ярославского камерного театра Юрий Ваксман, скончавшийся 28 марта, был для труппы «и папой, и мамой» — старался вникать во все проблемы учреждения и помогать. Об этом «Газете.Ru» рассказал актер театра, заслуженный артист России Петр Рабчевский. По его словам, предварительная причина смерти Ваксмана — инфаркт.

«Точно я не могу сказать, но предварительно — инфаркт. Он был добрым, отзывчивым, душой компании. Для всех был здесь и папой, и мамой. Старался вникать во все проблемы, помогать по мере возможности. Со всеми проблемами мы шли к нему. Поскольку мы все давно друг друга знаем, поэтому как единомышленники и работали сплоченно», — сказал он.

О смерти Ваксмана 28 марта сообщили на странице Ярославского театра юного зрителя «ВКонтакте». Заслуженный деятель культуры России, актер, режиссер и продюсер скончался в возрасте 62 лет.

Как актер Ваксман был известен российским зрителям по сериалу «Молодежка». Он также снимался в таких проектах, как: «Портной из Бруклина», «Раневская», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени-3», «Шелест. Большой передел», «Остров Обреченных», «Желтый глаз тигра», «В Кейптаунском порту», «Точка опоры» и многих других.

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