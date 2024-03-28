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ST призвал не осуждать артистов, выпустивших песни после теракта

Рэпер ST признался, что не смог написать песню о трагедии в «Крокусе»

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st_stoizsta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) призвал не осуждать артистов, которые выпустили песни о теракте в «Крокус Сити Холле» сразу же после трагедии. Его слова передает NEWS.ru.

«Я, например, очень близко это принял, но не смог за столь короткий срок подобрать те слова, которые могли бы передать то, что я чувствую. У кого-то это получилось. Не нужно это осуждать ни в коем случае. Уверен, что многие артисты хотели сделать песню, но побоялись осуждения», — признался музыкант.

Степанов сравнил выход песен с «творческим криком» музыкантов и добавил, что в подобных композициях всегда видна искренность. ST понадеялся, что в России не было артистов, которые выпустили реквиемы «по каким-то другим причинам».

28 марта сообщалось, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании пластинки приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители.

Ранее Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после трагедии.

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