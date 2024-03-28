Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

Заслуженный деятель культуры России, актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман скончался в возрасте 62 лет. О трагическом событии сообщается на странице Ярославского театра молодого зрителя в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью стало известно о том, что сегодня в возрасте 62 лет ушел из жизни Юрий Михайлович Ваксман — выдающаяся фигура ярославского театра и кино», — говорится в некрологе в социальной сети.

Родившийся в 1961 году в Тирасполе, актер получил образование в Воронежском театральном институте. С 1984 по 1992 год он работал в Ярославском театре молодого зрителя. Позднее он стал одним из основателей Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Ваксман как актер был известен российским зрителям по сериалу «Молодежка». Он также снимался в таких проектах, как: «Портной из Бруклина», «Раневская», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени-3», «Шелест. Большой передел», «Остров Обреченных», «Желтый глаз тигра», «В Кейптаунском порту», «Точка опоры» и многих других.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.