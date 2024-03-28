В прокат вышли «Сказки Гофмана» Тинатин Баркалая

28 марта в кинотеатрах России стартует прокат фильма Тины Баркалая под названием «Сказки Гофмана». Об этом пишет «Коммерсантъ»
Накануне в премьерном зале московского кинотеатра «Октябрь» состоялся закрытый показ этой комедийной драмы.
Фильм представили на премьере режиссер-постановщик, продюсер Екатерина Филиппова, а также актеры Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов и Максим Стоянов. Среди гостей были супруг актрисы Вилковой Илья Любимов, Алена Хмельницкая, Денис Шведов, Татьяна Лютаева и другие.
Картина рассказывает о Надежде Страховой (Екатерина Вилкова) из Москвы, скромной девушке, чья жизнь меняется после встречи с Гариком (Евгений Цыганов). Это открывает ей новый мир кино и рекламы, а также возможность изменить свою жизнь.
В фильме также снялись Ксения Кутепова, Алексей Гуськов и Наргис Абдуллаева. Сценарий к ленте написала сама Тина Баркалая.
Производством занималась компания Pan-Atlantic Studio при поддержке министерства культуры России, а дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат» при поддержке телеканала «Россия».
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