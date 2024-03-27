Нейросеть «Жириновский» попросила снять Зюганова в фильме о бывшем лидере ЛДПР

Нейросеть «Жириновский» в разговоре с РИА Новости заявила, что никто не должен играть политика в байопике о жизни экс-главы ЛДПР.

«На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. По сюжету фильма он должен мне все время завидовать. А Жириновского показывать в фильме не надо, его и так все знают и любят. Он в это время работает на благо России, защищает русского человека. Вот такая интрига должна быть», — высказалась нейросеть.

Она считает, что в фильме «Жириновский. Взлет» политику должны противостоять его коллеги по индустрии — Геннадий Зюганов, Борис Ельцин, Григорий Явлинский.

Накануне стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

22 марта Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в кальянной. До этого прокуратура области посчитала слишком мягким назначенное актеру наказание и обжаловала решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток.

Ранее Кологривому предсказали резкую смену амплуа из-за изменения внешности.