Продюсер предположил, с кем из молодых артистов Пугачева записала бы трек

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с изданием «Страсти», что Алла Пугачева могла бы записать трек с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Таким образом Рудченко предположил, с кем из молодых артистов Пугачева спела свою новую песню. На данный момент неизвестно имя исполнителя, записавшего трек с Примадонной. Продюсер сравнил свои предположения, с гаданиями «на кофейной гуще». Однако, по его мнению, Моргенштерн является одним из вероятных кандидатов на фит с певицей среди молодых исполнителей-иноагентов.

Рудченко объяснил, что Пугачева могла записать трек с Моргенштерном, чтобы «привлечь дополнительное внимание к своей персоне». Однако продюсер сомневается, что новая песня вызовет особый ажиотаж.

«Потому что, в принципе людям уже неинтересно наблюдать, что происходит вокруг этих персон. Это определенного рода артисты, которые показали свое отношение как к нашей стране, так и к нашему народу. Они именно пытаются заработать на людях», — заявил продюсер.

Рудченко считает, что Пугачева недополучает внимания, и ей хочется «как раньше сиять в инфополе».

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом.