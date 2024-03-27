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Продюсер предположил, с кем из молодых артистов Пугачева записала бы трек

Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева могла бы записать трек с Моргенштерном*

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с изданием «Страсти», что Алла Пугачева могла бы записать трек с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Таким образом Рудченко предположил, с кем из молодых артистов Пугачева спела свою новую песню. На данный момент неизвестно имя исполнителя, записавшего трек с Примадонной. Продюсер сравнил свои предположения, с гаданиями «на кофейной гуще». Однако, по его мнению, Моргенштерн является одним из вероятных кандидатов на фит с певицей среди молодых исполнителей-иноагентов.

Рудченко объяснил, что Пугачева могла записать трек с Моргенштерном, чтобы «привлечь дополнительное внимание к своей персоне». Однако продюсер сомневается, что новая песня вызовет особый ажиотаж.

«Потому что, в принципе людям уже неинтересно наблюдать, что происходит вокруг этих персон. Это определенного рода артисты, которые показали свое отношение как к нашей стране, так и к нашему народу. Они именно пытаются заработать на людях», — заявил продюсер.

Рудченко считает, что Пугачева недополучает внимания, и ей хочется «как раньше сиять в инфополе».

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом.

*  признан в РФ иностранным агентом
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