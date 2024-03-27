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«Давайте начнем с депутатов»: Садальский – о возможном признании Пугачевой иноагентом

Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский актер Станислав Садальский заявил «Газете.Ru», что отрицательно относится к якобы начавшейся процедуре признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Он предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну», а не с Примадонны.

«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. Давайте начнем. Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают. Давайте начнем с депутатов, которые обворовали, будем их обсуждать. Давайте с них начнем возмущения. Прицепились к Пугачевой. Я понимаю, что безопасно пинать Пугачеву — за нее ничего не будет, а за депутата еще неизвестно, как тебе придется отвечать. Это опасно. Потому что всегда павшего льва пинать безопасно», — сказал он.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал Бородин.

7 марта сообщалось, что активист обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом. Он заявил, что певица уехала из РФ «неоднократно высказывала антироссийскую позицию» и поддерживает мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Бородин также утверждал, что народная артистка СССР может быть связана с западными спецслужбами.

Ранее друг Пугачевой не стал комментировать возможное признание певицы иноагентом.

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