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The Hatters направили свой гонорар оркестру, пострадавшему при трагедии в «Крокусе»

Группа The Hatters перевела 1 млн рублей спасшемуся во время теракта оркестру

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Петербургская группа The Hatters перевела один миллион рублей симфоническому оркестру «Таврический» из Ленинградской области, пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом коллектив рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо каждому, кто сегодня с нами и внес свой вклад в это важное дело!» — написали The Hatters.

Эти деньги группа выручила за недавнее выступление в Казани. Концерт состоялся 25 марта.

26 марта стало известно, что дирижер из Петербурга Михаил Голиков вывел свой оркестр из «Крокуса» во время теракта. Музыканты должны были аккомпанировать группе «Пикник» на концерте. По словам дирижера, он одним из первых услышал звуки выстрелов. В этот момент он с оркестром находился в гримерке. Голикову удалось вывести всех музыкантов через служебный выход. Никто из них не пострадал.

«Документы спасаем, ищем, как возместить инструменты, которые сгорели. Ущерб большой. Вообще у меня музыканты находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. Но главное — все живы и здоровы», — говорил Голиков.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Ранее группа «Пикник» опубликовала реквием в память о жертвах теракта.

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