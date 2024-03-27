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Аллу Пугачеву могут признать иноагентом

Активист Бородин: началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — передал сообщение ведомства Бородин.

Активист пожелал всем хорошего дня и понадеялся, что контролирующие органы «доведут дело до конца».

7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на звезд Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом. Он отметил, что певица уехала из РФ, неоднократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Бородин также утверждал, что артистка может быть связана с западными спецслужбами.

Затем с той же инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР). Он назвал певицу «потерявшей всякий стыд» и призвал сделать так, чтобы артистка больше не могла получать деньги из России. Государство же «очистилось от паразитов», которые «доили бюджет» и «опустошали карманы россиян», подчеркнул парламентарий.

Ранее Путину подарили картину, посвященную детям Донбасса.

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