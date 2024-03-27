Реквием «Пикника» начинается с 40-секундной тишины

Группа «Пикник» опубликовала на своем YouTube-канале реквием «За невинно убиенных», посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«Там, где ты земли коснулся; Новый колос прорастает; Великан тебя заметит; И слепой тебя узнает», — поется в композиции.

Впервые эта песня вышла в шестом студийном альбоме «Немного огня» коллектива «Пикник» 1994 года. Однако тогда хронометраж композиции был меньше: нынешнюю версию композиции музыканты сопроводили символичной 40-секундной «минутой молчания».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Позднее лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский опубликовал видеообращение к семьям пострадавших в теракте. Он назвал трагедию совершенно бессмысленной и добавил, что не нашлось еще в языке слов, которые могли бы утешить людей, потерявших близких.

«Единственное, что можно говорить о каком-то успокоении, но опять же — слов, которые могут воскресить, еще не найдено», — заявил артист.

Ранее супруг Анны Нетребко поддержал россиян на фоне трагедии в «Крокусе».