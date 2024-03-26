Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Настала очередь мужчин плакать»: Шакира снова порадовалась разрыву с Пике

Певица Шакира рассказала, что экс-избранник Пике мешал ей записывать альбом

close
100%
AP

Колумбийская певица Шакира во время беседы с журналистом Джимми Фэллоном снова порадовалась разрыву с испанским футболистом Жераром Пике. Ее цитирует издание People.

По словам 47-летней звезды, экс-избранник мешал ей записывать альбомы, потому ее новый релиз «Las Mujeres Ya No Lloran» — первый за семь лет.

«Я находила возможности заниматься музыкой там и сям, но собрать целый альбом было очень трудно, не было времени. Из-за мужа. Теперь мужа нет, я свободна, могу работать», — сказала она.

Певица также перевела название нового альбома с испанского: «Женщины больше не плачут».

«Настала очередь мужчин плакать», — не сомневается Шакира.

Шакира и Пике расстались в 2022 году после 11 лет, проведенных вместе. У них растут двое сыновей: 11-летний Милан и 9-летний Саша.

В недавних интервью Шакира также признавалась, что Пике тянул ее вниз и заставлял ее жертвовать собой.

Ранее Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами