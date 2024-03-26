«Настала очередь мужчин плакать»: Шакира снова порадовалась разрыву с Пике

Колумбийская певица Шакира во время беседы с журналистом Джимми Фэллоном снова порадовалась разрыву с испанским футболистом Жераром Пике. Ее цитирует издание People.

По словам 47-летней звезды, экс-избранник мешал ей записывать альбомы, потому ее новый релиз «Las Mujeres Ya No Lloran» — первый за семь лет.

«Я находила возможности заниматься музыкой там и сям, но собрать целый альбом было очень трудно, не было времени. Из-за мужа. Теперь мужа нет, я свободна, могу работать», — сказала она.

Певица также перевела название нового альбома с испанского: «Женщины больше не плачут».

«Настала очередь мужчин плакать», — не сомневается Шакира.

Шакира и Пике расстались в 2022 году после 11 лет, проведенных вместе. У них растут двое сыновей: 11-летний Милан и 9-летний Саша.

В недавних интервью Шакира также признавалась, что Пике тянул ее вниз и заставлял ее жертвовать собой.

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