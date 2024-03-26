Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева

Скончалась 79-летняя актриса Соня Тимофеева

close
100%
Одесская киностудия

Актриса Соня Тимофеева, снимавшаяся в фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов в ходе авторской программы «МАЛАХОВ», пишет kp.ru.

По словам Малахова, он был последним, кто общался с актрисой, которая умерла еще 14 марта. В последний путь, уточнил шоумен, ее проводили всего три человека.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году в семье кочевой цыганки. В 14 лет она попала в труппу гастролирующего цыганского театра.

В фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая» она также исполнила все цыганские песни.

Накануне в Подмосковье не выходя из комы умер солист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин.

Избитого музыканта обнаружили 20 марта в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, где он проживал. Как рассказали знакомые панк-рокера, в тот вечер он встречался с друзьями, и на него напали неизвестные молодые люди в черных капюшонах.

Ранее Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами