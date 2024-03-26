Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева

Актриса Соня Тимофеева, снимавшаяся в фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов в ходе авторской программы «МАЛАХОВ», пишет kp.ru.

По словам Малахова, он был последним, кто общался с актрисой, которая умерла еще 14 марта. В последний путь, уточнил шоумен, ее проводили всего три человека.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году в семье кочевой цыганки. В 14 лет она попала в труппу гастролирующего цыганского театра.

В фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая» она также исполнила все цыганские песни.

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